‘Non perdiamoli di vista’: "Boom di visite a scuola"

Un contributo prezioso quello offerto dal progetto ‘Non perdiamoli di vista’. I numeri dell’edizione 2025 hanno permesso di far registrare in cinque mesi ben 1.149 screening oculistici gratuiti effettuati in 16 istituti scolastici comprensivi, coinvolgendo 81 classi terze di 27 plessi della provincia. A tracciare un bilancio estremamente positivo dell’iniziativa è stato il club Rotary di San Benedetto, San Benedetto del Tronto nord e di Ascoli assieme a Luca Cesari, direttore dell’Uoc oculistica dell’Ast, nonché l’ufficio scolastico provinciale. "Crediamo e investiamo molto nella prevenzione – sostiene il direttore generale Ast dottor Antonello Maraldo –. Gli screening sono utili e preziosi innanzitutto perché permettono di ridurre le incidenze delle malattie e, di conseguenza, anche i costi per il sistema sanitario. Dunque, quando l’Ast è chiamata ad essere al fianco di progetti come questo di certo non si tira indietro". Tutto è stato finalizzato nel cercare di favorire l’intercettazione precoce del cheratocono tra gli studenti del terzo anno ricompresi in una fascia di età che va di 12 ai 14 anni. Nello specifico si parla si una malattia degenerativa che può causare una deformazione della cornea e una significativa riduzione della vista. Il progetto è ripreso nel 2022 dopo lo stop forzato causato dalla pandemia. Complessivamente sono stati 7.200 gli studenti sottoposti agli screening. "Sono stati diagnosticati quattro nuovi casi di cheratocono – aggiunge il dottor Luca Cesari . A questi studenti è stato consigliato il trattamento di cross-linking, l’unico attualmente in grado di poter fermare l’evoluzione della malattia. A due studenti era già stata fatta una diagnosi di cheratocono, confermato dallo screening. Per un altro invece, si parla di un caso dubbio, ma è già prenotato un ulteriore controllo di verifica". La campagna di prevenzione si è svolta direttamente nelle scuole, grazie al montaggio di postazioni mobili con topografi corneali digitali. "Non perdiamoli di vista – afferma Stefano De Gregoriis, presidente del Rotary di San Benedetto – si conferma un progetto di service fondamentale per il territorio, e siamo orgogliosi della risposta che abbiamo avuto dalle istituzioni".