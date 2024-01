"Non pienone come durante e dopo il Covid. Ma si lavora parecchio"

L’anno appena concluso sembra l’occasione più adatta per tirare le somme sulla situazione ‘turismo’ in città e, per farlo, il commento degli addetti ai lavori sembra più che necessario. Per l’occasione, Enrica (Cinzia) Martelli, direttrice dell’hotel Cantina dell’Arte ad Ascoli, ha risposto a qualche domanda.

Direttrice Martelli, di cosa si occupa?

"Dal 1990 gestisco un hotel che offre alloggio ai visitatori in città, disponendo di camere confortevoli, in una delle più affascinanti città d’Italia e della regione. Si tratta di un hotel due stelle incastonato fra le rue del centro storico, in una posizione strategica. Si tratta di un lavoro di ‘recupero’ di un vecchio palazzo di origine medievale".

L’anno si è appena concluso, come commenterebbe il turismo ad Ascoli?

"Devo dire che ci sono stati comunque davvero tanti turisti quest’anno, ma soprattutto la stagione si è prolungata. Direi che il fatto che il caldo sia durato così a lungo ha fatto in modo che potessimo registrare un’affluenza molto spalmata nel tempo e tardiva. In città ci sono stati tanti italiani, ma non sono mancate anche le visite degli stranieri".

In relazione agli anni scorsi, ha notato una crescita o una diminuzione del flusso di turisti?

"Dipende: ad esempio, dopo la chiusura del Covid, quando gli italiani hanno ricominciato a girare e non potevano andare fuori Italia, Ascoli si è riempita. C’è stato un boom con tantissimi, ma davvero tantissimi turisti. Ecco, mettendo il 2023 a confronto con quel boom allora c’è stato sicuramente un calo. Abbiamo comunque lavorato parecchio, ma ho notato che con il caldo che è durato a lungo l’affluenza è stata molto prolungata, però direi che non è cresciuta rispetto agli anni precedenti, anzi".

Secondo la sua esperienza, che tipo di turista arriva in città?

"Abbiamo ospitato tantissime famiglie o coppie, e per lo più italiani, soprattutto provenienti dal nord della penisola, però il pubblico è abbastanza variegato".

A livello di visibilità, come attrae i visitatori a divenire ospiti della sua struttura?

"Oltre ai metodi più tradizionali, ci facciamo conoscere soprattutto su Internet, investiamo anche in piattaforme particolari e dedicate come Booking, ma riceviamo molte richieste da chi trova il nostro hotel online. Abbiamo un sito web dove è possibile trovare tutte le nostre informazioni e dove proponiamo foto e prezzi".

E la concorrenza con i bed&breakfast?

"La concorrenza esiste da sempre ed è ovunque, anche i supermercati fanno concorrenza ai piccoli negozi, è inevitabile. Io però sono convinta che ognuno debba lavorare e fare del proprio meglio, sono gli ospiti a decidere. Aall’Hotel Cantina dell’Arte offriamo anche la possibilità di pacchetti sconto in base alla disponibilità della struttura al momento della prenotazione".

Ottavia Firmani