Non resiste al dolore per la morte della moglie. Pensionato di 98 anni trovato senza vita

Non è riuscito a superare la solitudine dopo la scomparsa della moglie, benché amorevolmente accudito dai familiari nella sua bella villetta nella zona del supermercato Conad di Monteprandone. Eludendo alla sorveglianza dei parenti, che vivevano con lui, un uomo di 98 anni ha trovato la forza di togliersi la vita legando una corda alla ringhiera di casa. Il pensionato aveva perso la moglie circa un anno fa e non era mai riuscito a rassegnarsi, a superare questo profondo dolore. Ieri mattina i familiari hanno fatto la terribile scoperta ed hanno allertato le autorità competenti. Sul posto è intervenuto il personale della Potes-118 di San Benedetto, il cui medico ha potuto solo certificare l’avvenuto decesso per suicidio ed i carabinieri della locale stazione per quanto di loro competenza. In casa, distrutti dalla tragedia, i figli ed i nipoti, impietriti dal dispiacere per quanto accaduto.