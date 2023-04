Non restiamo semplici consumatori

Eleonora Grossi

Un nuovo impianto che permette più facilmente di separare carta e plastica e rende quindi la raccolta differenziata ancora più snella è una buona notizia per il territorio. Ma al di là delle inaugurazioni e dei nastri tagliati, forse il nocciolo della questione si riassume nel claim lanciato da Picenambiente: ’Io faccio la differenza’. Senza coinvolgimento dei cittadini, e senza far loro capire l’importanza del riciclo, gli impianti servono a poco. E allora partiamo dalle vecchie generazioni, visto che le nuove sono già molto attente all’ambiente, per trasformarci da consumatori e padroni in ospiti e custodi del nostro territorio.