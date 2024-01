Non rientra a cena, allarme. Era morto nel suo orto a Lisciano

Era andato come tante volte faceva a curare il suo orto a Lisciano, all’ombra di Colle San Marco. Ma venerdì sera qualcosa è andato storto e non ha fatto ritorno a casa perché deceduto. E’ successo a Agostino Manfroni, 86enne ascolano ritrovato morto nel suo orto a Case da Sole, una frazione di Lisciano. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per recuperarlo nel pezzo di terra che si trova in una zona non facile da raggiungere. Da capire se a causare il decesso sia stato un malore o una caduta dalla scala di accesso al terreno. Erano stati i familiari a dare l’allarme non vedendolo rientrare all’ora di cena a casa. Hanno telefonato al 112 e si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Dopo la constatazione del decesso da parte dei sanitari la salma è stata recuperata con tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviale e messa a disposizione della famiglia. Lunedì i funerali nella chiesa Cuore Immacolato di Maria.