Non rispondeva al citofono da giorni Mauro Loreti, l’uomo di 58 anni che ieri pomeriggio è stato trovato morto nella sua abitazione dai vigili del fuoco. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che non lo vedevano da molto e che, preoccupati, si sono rivolti ai carabinieri per segnalare la strana scomparsa. L’uomo, molto conosciuto in città, si trovava infatti agli arresti domiciliari e non avrebbe potuto lasciare il suo appartamento, in via dei Poccolomini 9. I militari dell’Arma, ricevuta la chiamata, sono subito partiti per fare un sopralluogo nell’abitazione, dove l’uomo viveva da solo. Al campanello, però, non rispondeva nessuno, per cui è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Giunti sul posto, i pompieri hanno forzato la porta dell’appartamento e, una volta entrati, hanno fatto la triste scoperta: Mauro Loreti era deceduto. Poco dopo sono sopraggiunti i sanitari e il medico del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne, la cui salma è stata poi trasferita all’obitorio di Ascoli a disposizione dell’autorità giudiziaria. Resta infatti da far luce sulle precise cause della morte, probabilmente dovuta a un improvviso malore. L’uomo, del resto, non era in condizioni fisiche ottimali e da tempo era in terapia. Non si esclude che il decesso possa essere legato al consumo di sostanze stupefacenti. Un chiarimento definitivo in merito potrà darlo solamente l’autopsia che verrà effettuata probabilmente nelle prossime ore.

Valeria Eufemia