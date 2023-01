Non si ferma all’alt Bloccato dopo la fuga

E’ stato denunciato a piede libero un ascolano 30enne che non si è fermato all’alt della Polizia dandosi alla fuga per le vie cittadine. Bloccato e identificato lo stesso è stato multato per l’elevata velocità in ambito cittadino e denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. E’ uno dei risultati dell’attività di controllo del territorio dagli agenti della Polizia. Tra i controlli effettuati, quello a un uomo trovato senza patente, revocatagli nel 2017. Da accertamenti effettuati è emerso che nello scorso biennio l’uomo era già stato sanzionato amministrativamente per la medesima violazione, pertanto è stato denunciato per guida senza patente ed è stata sequestrata l’auto intestata alla moglie. La volante è intervenuta anche per il rilievo di un incidente stradale nel centro di Ascoli, perché un automobilista, nel transitare lungo la carreggiata era andato a sbattere con un tombino, oggetto di lavori da parte di tre operai intenti ad istallare la fibra ottica. Al momento dell’identificazione delle persone coinvolte nel sinistro, è stata accertata l’irregolarità di uno di essi, un marocchino di 49 anni, in Italia senza permesso di soggiorno; pertanto, dopo l’attività di rito nei confronti del cittadino straniero relativa all’espulsione dal territorio nazionale, è stato anche denunciato alla Procura di Palermo il rappresentante unico della società, per aver assunto alle proprie dipendenze uno straniero non in regola con le norme di soggiorno. In tutto sono state controllate 424 persone, 288 veicoli; denunciati 6 soggetti ed elevate 177 contravvenzioni.