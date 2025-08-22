"Non si riparte da lì. Si sopravvive solo"

"Sono passati nove anni ma la vita è ferma a quella notte. Sono rimasta sotto le macerie insieme a mio figlio, mio marito, i miei genitori, mio cognato e tanti amici. Non si riparte da lì. Si sopravvive e basta". La notte del 24 agosto 2016, Pescara del Tronto è stata cancellata: alle 3.36 il tempo si è rotto. Non solo si è spezzato il suolo, ma si è frantumata la vita di chi amava, di chi sognava, di chi abitava quella terra come parte del proprio cuore. Patrizia Marano quella notte ha perso tutto. Ha perso Tommaso, il figlio di 14 anni che ancora rideva qualche minuto prima, giocando con gli amici nel parco giochi del paese. Ha perso Alberto, il compagno di vita, il marito che dormiva accanto a lei e che il terremoto ha strappato via senza nemmeno lasciarle il tempo di urlare. Ha perso Santa e Corrado, i genitori, radici e rifugio, ha perso il cognato, ha perso gli amici, ha perso le case, i ricordi costruiti pietra dopo pietra. "Dormivamo tranquilli – racconta Patrizia –, ma all’ improvviso mi ha svegliato un boato. Poi è arrivato il terremoto, come un treno impazzito. Ha distrutto tutto. Alberto è morto accanto a me. Io sono rimasta bloccata da una trave. Tommaso invece moriva fuori, schiacciato da un muro mentre cercava di scappare. Poi il buio. Un buio che non se n’è mai andato". Ci sono dolori che non si raccontano, ma Patrizia prova a farlo, con la voce rotta da anni che non si contano più. Sono passati nove anni. "Nove anni di dolore sordo, di notti senza sonno, di compleanni che festeggio ancora per sentirmeli più vicini, anche solo immaginandoli – prosegue la donna –. È come parlare senza parlare, vedere senza vedere. È tutto dentro, ma brucia fuori".

Eppure non si è arresa. Oltre il dolore, ha trovato la forza di lottare per gli altri, per chi come lei ha perso tutto, ha costruito azioni solidali con l’associazione dei familiari delle vittime, cercando un senso al disastro, cercando giustizia e memoria per chi non c’è più. Ma non c’è solo il dolore, c’è anche la delusione per le risposte che non arrivano. "Dopo anni di burocrazia, ci vengono proposte case che non rispettano il paesaggio, né il valore di ciò che avevamo – conclude Patrizia –. È come se le nostre perdite non contassero. Come se quelle vite spezzate non meritassero nemmeno una casa degna del loro ricordo. A Pescara del Tronto non si muore solo una volta. Si muore ogni giorno in quel silenzio, in quella lentezza che non ricostruisce, che non costruisce davvero, che non consola".

Matteo Porfiri