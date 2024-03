"Non si trovano lavoratori, la paga disincentiva"

"Richieste di lavoro non ce ne sono. Il calo c’è da un po’, ma quest’anno è piuttosto evidente. Speriamo che con l’evento della Borsa Mercato del Lavoro riusciremo a mettere a sistema domanda e offerta, ne va dello stato della nostra accoglienza turistica". È con queste parole che Enrica Ciabattoni, presidente provinciale Silb Confcommercio ed operatrice turistica di San Benedetto commenta un fenomeno in costante aumento e che, per la riviera delle palme, rischia di avere effetti esiziali: l’assenza di lavoratori stagionali, il cui numero diminuisce sempre di più nelle mete turistiche e quindi a maggior ragione sul litorale piceno. "Dobbiamo affrontare, in tal senso, una sorta di desertificazione – continua Ciabattoni – e non è facile individuare le cause di tale ‘spopolamento’. Una di queste è lo stipendio: è vero che in generale si potrebbe agire sulla leva economica, facendo guadagnare qualcosa in più soprattutto ai giovani che fanno il loro primo ingresso nel mondo del lavoro. Ma anche questa è una generalizzazione, perché mediamente la retribuzione è buona". E allora? "Nella nostra società si sta facendo sempre più strada l’idea che il lavoro manuale non serva – dice ancora la presidente – ma nell’accoglienza turistica è fondamentale, anche se non in tutti i settori". C’è anche l’eterna questione della gavetta. "I nostri figli hanno avuto, rispetto a noi, maggiori tutele e questo è un bene indiscutibile. Però bisogna anche trasmettere il valore dell’impegno lavorativo. Capisco, ad esempio, che un ragazzo non abbia molta voglia di lavorare nel fine settimana e che preferisca divertirsi, ma purtroppo per gli stabilimenti balneari l’impiego nel weekend è fondamentale". Ci sarebbe anche la questione della Bolkestein, che ha portato nuove incertezze nella categoria e quindi anche una contrazione degli investimenti, ma questa non sembra aver prodotto ricadute sul lavoro stagionale, che anzi negli ultimi tre anni, secondo i dati Inps, è anche cresciuto a livello regionale. Nel calderone statistico, però, non ci sono solo cuochi e camerieri impiegati negli chalet, bensì l’universo dei precari. La preoccupazione è diffusa fra gli stabilimenti, anche perché la stagione, in parte, inizierà sabato prossimo. Il sindaco Spazzafumo, infatti, ha firmato un’ordinanza con cui consente alle attività stagionali la somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture ricettive, nei pubblici esercizi e in ogni altro tipo di attività, dal 16 marzo al 15 novembre. Insomma, è in arrivo il primo weekend di lavoro per bar e ristoranti su spiaggia, anche l’autorizzazione per l’utilizzo di ombrelloni e sdraio deve ancora arrivare.

Giuseppe Di Marco