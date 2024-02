’Non Siamo un’isola’. Le attività per i minori con laboratori speciali

Venerdì, ad Acquaviva Picena è iniziato il progetto ’Non Siamo un’isola’, finanziato dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per la famiglia, con il patrocinio del comune di Acquaviva Picena. L’iniziativa coinvolge quattro associazioni del territorio piceno, che per l’occasione si sono costituite in associazione temporanea di scopo con capofila ’I Girasoli’ e con partner le associazioni ’S.U.P.E.R.F.A.C.’, ’Il Punto’ e ’Centro Famiglia’. Il progetto intende realizzare attività in cui i minori sono coinvolti in maniera attiva attraverso laboratori partecipati, secondo le metodologie di educazione non formale, in cui i bambini e i ragazzi sono attori e non semplici soggetti passivi. Diverse sono le azioni che saranno realizzate fino al 15 di febbraio dell’anno prossimo, rivolte a Bambini (6-11) e ragazzi (12-17) residenti nella provincia di Ascoli in particolare nei territori di Acquaviva Picena, San Benedetto, Monsampolo, Spinetoli e Colli.