Non solo Acquaroli e Ricci. Sei candidati governatore

La deadline è fissata per le ore 12 di questa mattina. Ma è alquanto improbabile che ci saranno sorprese dell’ultimo minuto. Saranno sei, come previsto, i candidati alla presidenza della Regione Marche alle elezioni del 28 e 29 settembre. In totale, fino a ieri sera, sono state presentate diciotto liste collegate agli aspiranti governatori. Con 24 ore di anticipo sulla scadenza fissata, sempre salvo clamorose decisioni last minute, le forze politiche hanno presentato ieri ad Ancona le candidature a presidente in Corte d’Appello. Le liste, invece, sono state regolarmente depositate in tribunale. ‘Evoluzione della Rivoluzione’ , i cui esponenti erano in Corte già di prima mattina alle 7.30. ha battuto tutti sul tempo, depositando la candidatura di Beatrice Marinelli per prima all’apertura degli uffici, con una lista a sostegno. A seguire sono arrivate le candidature di Claudio Bolletta per Democrazia Sovrana Popolare, sostenuto da una lista e di Lidia Mangani per il Partito comunista italiano, anche in questo caso affiancata da una lista unica. Poi è stato il turno di Matteo Ricci per il campo largo di centrosinistra. Quest’ultimo potrà contare su ben sette liste: Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Lista civica Matteo Ricci Presidente, Pace Salute Lavoro, Progetto civico avanti con Ricci e Progetto Marche vive. Nel corso della mattinata, poi, presentate anche le liste a sostegno del presidente uscente Francesco Acquaroli per il centrodestra. Sette, anche in questo caso: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc, Civici Marche e i Marchigiani per Acquaroli. A seguire consegnato il materiale anche per la candidatura del sesto aspirante presidente, Francesco Gerardi per Forza del Popolo. Questa è stata formalizzata in Corte nel primo pomeriggio.

Nella giornata di oggi gli uffici competenti di Corte e Tribunale resteranno aperti per eventuali altri depositi entro il termine che scadrà alle ore 12. Per l’ammissione delle candidature, infine, si dovrà attendere lo svolgimento delle apposite verifiche da parte della Commissione elettorale del contrassegno di lista e delle firme dei sottoscrittori. Di conseguenza, se non ci saranno intoppi, il via libera potrebbe arrivare entro lunedì prossimo. Poi si procederá al sorteggio della posizione dei vari candidati sui manifesti e sulla scheda elettorale. Insomma, si comincia a fare sul serio.

Matteo Porfiri