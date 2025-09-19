Non solo gare: anche incontri con i ragazzi delle scuole

Si alza il sipario sulla terza edizione del Concorso ippico di salto ostacoli ‘Città di Ascoli’, Nazionale A6* evento speciale Fise, in programma al campo Squarcia da oggi a domenica. Alle 12 è prevista la cerimonia inaugurale, ma il programma si aprirà già in mattinata con un appuntamento dedicato anche alle scuole. Si tratta del convegno, organizzato con la collaborazione della Federazioni Italiana Sport Equestri, dal titolo ‘Il Cavallo, esempio di modello comportamentale per i giovani’.

L’incontro, nel corso del quale si affronterà anche il tema del bullismo e la sua prevenzione, si svolgerà alle 8.30 all’Auditorium Neroni di Ascoli. Tra i relatori anche la Responsabile Area Formazione e Progetti Speciali Fise, Barbara Ardu. Poi, dopo il convegno e l’inaugurazione, spazio a tre giorni di gare a ingresso gratuito che vedranno confrontarsi in campo cavalieri e amazzoni di livello nazionale e internazionale. Le prime sfide si svolgeranno già oggi, con gare che coinvolgeranno diverse categorie. Domani, poi, intera giornata di gare dalle 8.30 fino alle 18.30 circa, con il clou rappresentato dal ‘Master Città di Ascoli’ previsto intono alle 16. Domenica, infine, gare dalle 8.30, con il Gran Premio Panichi che catalizzerà l’attenzione degli appassionati intorno alle 12. Il montepremi complessivo ammonta a 55mila euro, distribuiti tra le due competizioni maggiori (26mila il Master e 15mila il Gran Premio) e tutte le altre.

Sabato, come anticipato dallo stesso ideatore Simone Panichi, si svolgerà anche il primo ‘Galà Città di Ascoli’, alle 19 al Teatro dei Filarmonici. Presenterà Veruska Cestarelli. Allieterà la serata l’intervento artistico del tenore ascolano Roberto Cruciani. Il concorso, oltre a essere un’iniziativa che offre agli atleti e al pubblico un evento di alto valore sportivo, rappresenta un’occasione di visibilità e indotto turistico per la città: circa cinquecento le persone che si muovono tra partecipanti, staff e familiari per un totale spettatori che tra la prima e la seconda edizione è salito da cinquemila a seimila presenze. Ideato, organizzato e promosso dalla BB Equestrian diretta da Simone Panichi, l’evento è realizzato grazie al supporto del Comune di Ascoli Piceno, della Federazione Italiana Sport Equestri insieme al Comitato regionale Fise Marche, della Regione Marche con Atim, che si unisce al patrocinio anche di Coni Marche e ‘Sport e Salute Marche’.

Fondamentale anche il sostegno di tanti partner tra i quali per la parte media c’è ‘QN - Il Resto del Carlino’. Oltre che dalla tribuna del campo Squarcia, sarà possibile seguire tutte le gare in diretta sul profilo Facebook del Concorso, sul suo canale YouTube e sul sito internet. Il Master Città di Ascoli del sabato, con collegamento dalle 15 alle 17.30, e il Gran Premio Panichi della domenica, con collegamento dalle 10 alle 12.30, saranno trasmessi in diretta anche su TV Centro Marche.

m. p.