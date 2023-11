Non solo le donne da proteggere: "I violenti se la prendono coi deboli"

Sembra un gioco, una foto per fare like, ma non è così. C’è, infatti, una correlazione tra maltrattamento di animali e maltrattamenti e violenze sulle persone. La panchina rossa di piazza Matteotti vuole rappresentare il "posto occupato" da una donna vittima di femminicidio. Quindi, un simbolo concreto collocato nello spazio pubblico. "Con questa foto del golden retriver Jack, che si occupa anche pet terapy – dice il proprietario - vogliamo testimoniare anche la violenza sotto ogni forma, anche animale. La crudeltà sugli animali è una sorta di preparazione a quello che può tramutarsi in violenza sull’essere umano o su un soggetto comunque più debole. Il collegamento tra maltrattamento su animali e devianza e pericolosità sociale si fonda oggi su basi statistiche e prende il nome di Link, che tecnicamente in ambito criminologico, psicologico, psichiatrico e delle scienze investigative, sta ad indicare quella "stretta correlazione esistente fra maltrattamento eo uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale eo criminale (omicidio, stupro, stalking, violenza domestica su donne, minori, anziani, crimini predatori, manipolazione mentale". E’ un tema caldo, tanto che l’associazione A Zampe scalze in occasione della giornata contro la violenza sulle donne anche quest’anno torna ad occuparsi del tema sempre più attuale, con una webinar. "Lo faremo parlandovi del fenomeno Link e di come alle origini della violenza ci siano spesso tirocini sugli animali – afferma la presidente Francesca Sorcinelli - Vi parleremo di come animali e bambini entrano a fare parte della spirale di violenza sulle donne come validi mezzi di ricatto nei loro confronti. E lo faremo presentandovi il libro "Dietro quel Muro, storie di violenza familiare su donne, minorenni ed animali" e d anche il primo ed unico rifugio in Italia, ’La Casa dei buoni’ per donne e minorenni con animali al seguito".

La coordinatrice del canile comprensoriale di Ripatransone, Barbara Bruni conferma che casi del genere capitano anche nel nostro territorio: "Purtroppo, riceviamo cani che hanno subito evidenti maltrattamenti da isolamento, ma anche fisici e psicologici che sono correlati a maltrattamenti subiti dalle persone". Maltrattamenti avvenuti sotto lo stesso tetto che si ripercuotono anche sugli animali.

Marcello Iezzi