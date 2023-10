Non solo mensa e dormitori ma anche visite mediche

La Caritas di San Benedetto non è soltanto mensa e dormitorio per le persone in difficoltà, oppure distribuzione di viveri, servizio che viene offerto anche nella Caritas parrocchiali o servizio vestiario, dove confluiscono gli abiti in buono stato portati dai cittadini, che vengono lavati e sterilizzati prima di essere messi nel locale per la consegna alle persone bisognose. Ci sono stati mostrati anche altri importanti servizi aggiuntivi, per esempio le docce disponibili per i senza tetto il lunedì e il venerdì, ma il vero gioiello, l’eccellenza dei servizi è rappresentato dall’ambulatorio medico di cui è responsabile il dottor Carlo Di Biagio, ex ginecologo del Madonna del Soccorso, finanziato dalla Caritas diocesana grazie all’8 per mille della CEI. Il poliambulatorio è aperto anche ad indigenti, migranti, pellegrini, girovaghi, donne in difficoltà nel portare avanti la gravidanza. "Offriamo un servizio di assistenza medica a chi non ha un dottore – afferma Di Biagio – Abbiamo specialisti in Cardiologia, Dermatologia, Oculistica, Fisiatria, Psichiatria con la dottoressa Anna Lanciotti e poi il nostro fiore all’occhiello, l’ambulatorio Dentistico dove operano diversi medici come il dottor Massimo Mosca, il dottor Alì Ciubine, la dottoressa Sandra Zamponi Falasca, medici che dedicano alcune ore del loro tempo libero per curare grandi e bambini che non avrebbero la possibilità di farlo in un normale ambulatorio dentistico". Si fanno anche impianti di ortodonzia, il cui servizio consente di seguire la bellezza di 40 bambini. Il dottor Massimo Mosca ha promosso un progetto di implantologia sociale, per famiglie con ISEE inferiore ai 10 mila euro, in collaborazione con aziende e laboratori odontotecnici del territorio, che prevede la realizzazione di lavori impegnativi, completamente gratuiti grazie alla Caritas.

Ma. Ie.