Non solo parcheggi, aumenta la Tari

Sicurezza, lavori, occupazione di suolo pubblico e servizi: è una lista piuttosto ricca, quella delle scadenze che l’amministrazione comunale ha deciso di porsi in merito a progetti posti in essere nel 2022. L’anno appena cominciato, secondo quanto dichiarato dal sindaco e dalla giunta, sarà pieno di appuntamenti da segnare sull’agenda per ciascuno dei settori che compongono la macchina di Viale De Gasperi. Il 2023, comunque, comincia anche con notizie poco confortanti sotto il profilo della pressione tributaria: dopo l’aumento nel costo dei parcheggi a pagamento, che in futuro salirà da 1,20 a 1,30 euro, l’adeguamento agli indici Istat coinvolgerà anche la Tari. Per il momento, comunque, il pensiero di Spazzafumo e assessori resta positivo: "Sicurezza e decoro urbano sono state le nostre priorità assolute – ha detto il primo cittadino – Ora ci vogliamo dotare di un regolamento per armonizzare la vita dei residenti con le attività dei locali, senza ricorrere a ordinanze punitive per il contrasto alla movida molesta. Partiamo dall’esempio virtuoso del capodanno in piazza, durante il quale non si è verificato alcun episodio problematico. Entro il 2023 inoltre la nuova sede dei vigili urbani dovrebbe essere completata e da quest’anno assumeremo 7 nuove unità nell’organico della Polizia Municipale".

A render conto dell’andamento dei cantieri è invece l’assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti: "Entro febbraio sarà realizzata la nuova aula della scuola Marchegiani – ha spiegato il vicesindaco – Sempre entro lo stesso mese contiamo di far rientrare in classe i ragazzi della scuola Manzoni: i ritardi che abbiamo accumulato sono dovuti all’arrivo dei materiali. Entro la fine di maggio, poi, sarà assegnato l’appalto per la realizzazione dell’asilo di via Togliatti, che avrà 55 posti nuovi, e per quello di via Alfortville, che ne avrà altri 35. Per l’adeguamento sismico della scuola Caselli l’appalto sarà assegnato entro l’estate e la villa marittima, al Paese Alto, sarà inaugurata entro la primavera del 2023".

Dal canto suo, l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli afferma che il nuovo regolamento per l’occupazione di suolo pubblico sarà pronto prima di giugno. Sulla Tari non ci sono buone notizie: "L’adeguamento delle tariffe che abbiamo approvato è dell’8,1%, anche se nel frattempo a livello nazionale siamo saliti all’11,8% – ha sostenuto l’assessore al bilancio Domenico Pellei – La Tari aumenterà ma stiamo già pensando a sostegni per il pagamento".

Giuseppe Di Marco