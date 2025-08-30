"Non solo repressione, aiutiamo i ragazzi"

La mamma del ragazzo aggredito nella rotonda di Porto d’Ascoli nella notte fra martedì e mercoledì scorsi, per mano di tre ragazzi, fra cui un minorenne di famiglia magrebina, aveva chiesto, fra l’altro, l’intervento del sindaco di San Benedetto, affinché tutta la città si attivi per contenere simili eventi che a San Benedetto hanno avuto anche risvolti funesti. L’appello della donna, titolare di due attività commerciali fra San Benedetto e Porto d’Ascoli, ha trovato subito riscontro nel primo cittadino Antonio Spazzafumo che in primo luogo ha espresso solidarietà alla mamma e gli auguri di pronta guarigione al ragazzo.

"Sappiamo tutti che questi episodi si ripetono con frequenza allarmante in ogni realtà. Purtroppo vedono spesso protagonisti giovani che usano la violenza come manifestazione di un evidente disagio. Anche per questo si sta rafforzando il presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine, l’Amministrazione si è attivata più volte e ci sono segnali importanti in tale direzione. Questo non è un problema da affrontare solo con la repressione, che senz’altro va perseguita con determinazione perché da un lato l’impunità non esiste, dall’altro nessuno deve sentirsi privato dell’aiuto delle istituzioni. Occorre però domandarsi: i ragazzi che si comportano così come crescono? In quale ambiente vivono? A quali modelli si ispirano? Il progetto ‘Benessere Emotivo e Relazionale’, promosso da alcuni anni dal Comune e Ambito Sociale nelle scuole cittadine per affrontare criticità e offrire un supporto professionale, ci restituisce una fotografia piuttosto preoccupante della condizione dei ragazzi che denunciano, in non pochi casi, timore del giudizio degli altri, forti difficoltà nelle relazioni sociali, dipendenza da smartphone. Dai colloqui con gli specialisti emergono difficoltà nella gestione delle emozioni che spesso si traducono in comportamenti aggressivi sia autodiretti (come autolesionismo) sia eterodiretti (come atti di bullismo o aggressioni verso gli altri). Le Amministrazioni locali – conclude Spazzafumo – possono proporre attività di socializzazione, occasioni di apprendimento, opportunità per attenuare il disagio delle famiglie. E’ fondamentale però l’alleanza con le altre agenzie educative, le famiglie e la scuola in primis. I ragazzi chiedono aiuto, hanno bisogno di sostegno ed è preciso dovere di tutti noi adulti e delle istituzioni rispondere a questa richiesta".

Marcello Iezzi