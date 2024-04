Non solo riviera. Città storiche, borghi e attività nella natura. Turismo, buona la prima

Non solo mare. Questo secondo fine settimana di aprile da sapore estivo ha fatto registrare un buon flusso di turisti anche nelle città e in montagna. Ascoli, ma anche Offida, Castignano e i piccoli borghi come Castel Trosino e Force, hanno visto la presenza di numerosi visitatori,complici anche le iniziative che sono state attivate. Il centro storico di Ascoli ha ospitato una delegazione di oltre cento agenti di commercio dell’azienda ‘Farine Magiche’ provenienti da tutta Italia. Da Milano a Venezia, da Salerno a Bari, si sono ritrovati tutti per una convention aziendale coordinati dal titolare Michele Lo Conte che ha poi organizzato due pullman con tanto di guide turistiche per visitare la Città delle Cento Torri. Non solo. Il raduno del Vespa Club, e quello delle mountain bike per il progetto ‘Ascoli Trail’ ha richiamato centinaia di appassionati. Il progetto Ata: Ascoli Trail Area d’altronde ha reso la rete sentieristica del territorio dei dintorni del capoluogo facilmente accessibile attraverso un’apposita mappatura e tabellazione, sia per escursionisti a piedi sia per sportivi e appassionati di mountain bike e di discipline analoghe con tre punti di partenza distinti: Ascoli, Castel Trosino e Colle San Marco. Insomma, anche questo contribuirà alla promozione turistica del territorio Piceno. Non solo. Domenica c’è stato anche l’appuntamento con ‘Ascoli Passione Motori’, giunto alla sua seconda edizione, organizzato da Valerio Liberi e Bruno Zazzetti. Una mostra di auto moderne, dove le macchine sono diventate opere d’arte e i piloti si sono trasformati in eroi della velocità. Tutto questo ha permesso ad hotel, ristoranti e locali di proseguire nel sold out registrato già a Pasqua.

Un successo che ha contagiato anche l’iniziativa Ci.Bo. in Piazza Immacolata dove sono state messe a confronto la cucina pugliese con quella romana. Piatti tradizionali pugliesi: pane di Altamura, bombette di carne con capocollo, carne alla griglia, panzerotti, orecchiette alle cime di rapa, pomodori secchi, pasticciotti dolci contro le specialità romane: pasta cacio e pepe, carbonara, amatriciana, gricia, salsiccia e broccoletti, carciofo alla giudia, e porchetta di Ariccia. Un evento davvero ben riuscito. Per il resto numerosi gli ingressi anche nei Musei Civici e al Museo Archeologico, tanti i visitatori che hanno approfittato del comfort del trenini Ascoli Explorer, ma tanti anche quelli che a piedi sono arrivati alla Fortezza Pia e alla spettacolare chiesa di Sant’Emidio alle Grotte. Tanta gente anche sul Pianoro di San Marco e a Monte Piselli dove sia il Rifugio Paci che il ristorante Remigio e il Rifugio Tre Caciare hanno offerto la calorosa ospitalità che meritano i tanti appassionati della montagna.

Valerio Rosa