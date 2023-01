Non solo sci: successo per le ciaspolate

Se le sciate a Monte Piselli hanno fatto registrare un weekend spettacolare in montagna, e tanto divertimento al Rifugio Tre Caciare, sono stati tanti anche quelli che ne hanno approfittato per le prime ciaspolate sulla neve. Al ‘Rifugio Paci’ tra San Marco e San Giacomo, il noleggio delle attrezzature è stato preso letteralmente d’assalto e sono stati tanti gli appassionati che si sono avventurati al ‘Bosco dell’Impero’ o lungo il ‘Sentiero della Memoria’. Tanti sono invece partiti dal versante opposto per ritrovarsi comunque nel bellissimo parco dei Monti Gemelli. Con partenza alle ore 8 dalla piazzetta in località ‘La Traversa’ di Campli i ‘ciaspolatori’ hanno percorso sentieri per circa 8 km. Sentieri che parlano di storia e bellezze naturali fino a salire in direzione ex ‘Rifugio delle Aquile’. Da lì si è partiti per un trekking con un giro ad anello ammirando in tutto il suo splendore i Monti Gemelli, La Laga e la catena del Gran Sasso. Grazie alla sinergia e collaborazione dell’amministrazione comunale di Campli con la guida ambientale escursionistica Matteo Di Antonio e grazie al gruppo Explora-Guide, dopo un’attenta pulizia e messa in sicurezza di tutti i numerosi sentieri, è partita la prima di una serie di ciaspolate organizzate. Tantissimi i partecipanti soprattutto da località costiere tanto che a 48 ore dalla prima escursione, gli organizzatori sono stati costretti a malincuore, per motivi di sicurezza in montagna, a chiudere le iscrizioni e invitare i ritardatari ad iscriversi all’uscita successiva. E’ stata una giornata fantastica, vissuta nel meraviglioso paesaggio dei Monti Gemelli. Una giornata ideale per una passeggiata diversa e rilassante. Tutti i partecipanti sono rimasti entusiasti del servizio, ma i veri ‘padroni di casa’ sono stati il bosco e la neve. La speranza è di poter proseguire così per altri fine settimana intercettando giornate come così belle per poter promuovere al meglio gli scenari fiabeschi dei Monti Gemelli. Soddisfatto alla fine della ciaspolata anche il primo cittadino farnese Federico Agostinelli: "Sin dall’inizio del mio mandato – ha dichiarato il sindaco di Campli – ho fortemente incentivato lo sviluppo del turismo montano con una delega specifica che sta portando i frutti di un lavoro costante".

v. r.