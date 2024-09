Non soltanto musica. La riviera balla la taranta. Poi spazio all’informazione: ’Onde’ al Museo del Mare

L’estate va avanti anche in riviera. Si conclude domani sera con il film ‘Foglie al vento’ con regia di Aki Kaurismäki, la rassegna ‘Cinema all’aperto’ al Parco Wojtyla di San Benedetto. Biglietto intero 6,50 euro, ridotto 5 (adulti sopra i 65 anni e bambini sotto ai 12 anni). Sempre domani alle 21.30 alla Palazzina Azzurra ci sarà lo Spettacolo Teatrale ’Il Teatro Comico del ‘900’, con la regia di Marco Trionfante. Un omaggio raffinato e sentito a un secolo di straordinaria creatività e innovazione: il Novecento. Due storie, ispirate a due autentici giganti del teatro italiano, Eduardo e Peppino De Filippo, sono al centro di questa celebrazione.

Da non perdere sabato 7 settembre la festa in piazza Giorgini ‘Nel segno della Taranta’. Festival musicale e della solidarietà, in cui farsi trasportare da musica e balli nel segno della partecipazione e del divertimento. Un evento adatto a tutti, ad ingresso gratuito, impreziosito dalla musica salentina e da un’atmosfera unica di svago e condivisione. A cura dell’Associazione ‘Le Ali della Vita’. Gli appassionati di pesca sportiva si ritroveranno invece da venerdì 13 a domenica 15 per la 24ª edizione del Memorial ’Massimo De Nardis’ organizzata dal Circolo Nautico Sambenedettese e dedicato al socio storico del circolo e personalità amata da tutti. Una gara challenge a coppia di Big Game – Drifting. Questa prestigiosa e sentita gara di pesca sportiva, che si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Pesca Sportiva, è una competizione che ha grande valore per il territorio e la marineria del Circolo ed è la più storica gara di Catch&Release (tipo di pesca in cui è previsto il rilascio obbligatorio senza danneggiare il pesce) dell’Adriatico e una delle prime in Italia.

Infine dal 27 al 30 settembre la città di San Benedetto ospiterà ‘Onde – il Festival dell’Informazione’: tre giornate dedicate ciascuna ad un tema diverso: esteri, giustizia, cultura. Due incontri al giorno, oltre alla rassegna stampa dal vivo, per parlare e approfondire un tema cruciale per la nostra società: l’informazione. L’informazione è il bene fondamentale della democrazia, soprattutto al confronto con la comunicazione di massa della società contemporanea. Il festival si svolgerà presso il Museo del Mare e altri luoghi della città.

Valerio Rosa