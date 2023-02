"Non voglio i ringraziamenti, la memoria va salvaguardata"

"Non lo faccio per sentirmi dire grazie, ma perché è un dovere salvaguardare la memoria". Così diceva Harry Shindler. Al suo indirizzo di posta per decenni sono continuati ad arrivare i messaggi di reduci o di parenti dei soldati che schiacciarono il nazifascismo: richieste struggenti di persone desiderose di scoprire il destino di un militare dato per disperso, trovare la sepoltura di un altro soldato morto al fronte, rintracciare il relitto di un bombardiere mai tornato alla base, riallacciare un rapporto con gente italiana che ha aiutato gli alleati. Harry metteva i documenti e le foto in una cartellina e poi avviava la sua paziente ricerca, attivando uffici, archivi, istituzioni, giornali. "Partecipò alla liberazione di Ascoli il 18 giugno del 1944 e alla liberazione di Roma avvenuta pochi giorni prima, era 4 giugno – ricorda Mara Piconi collaboratrice dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ascoli –. Lo conoscevo molto bene ed abbiamo fatto insieme anche qualche evento e qualche conferenza alla libreria Rinascita di Ascoli. E’ stato un personaggio fondamentale per competenza e per la valorizzazione della memoria storica, per la cui attività è stato impegnato fino all’ultimo. Era solito dire che si impegnava per riallacciare il filo della memoria". Mara Piconi ricorda poi la battaglia di Harry Shindler contro la Brexit per dare il diritto di voto ai britannici residenti all’estero. "Lui aveva a cuore l’Europa. Il sentimento anti europeista non faceva parte della sua cultura e neppure quella dei britannici. Se avessero fatto in tempo a farlo, sarebbe cambiato l’esito del voto. Ecco, lui era deciso nel lottare per questo sentimento".

Harry Shindler lo ricorda molto bene anche Annelise Nebbia, docente di lingua inglese, a San Benedetto. "Per il suo 95esimo compleanno fui invitata ad andare in una pizzeria di Porto d’Ascoli prima degli inviati, poiché avrei dovuto fare da interprete a degli inglesi, ma nessuno mi disse di chi si trattasse – ricorda la Nebbia –. Cominciai a tradurre per questo signore arrivato dall’Inghilterra e solo dopo un po’ mi dissero che si trattava di Robert Waters dei Pink Floyd, cantautore, pluristrumentista". La professoressa Nebbia ha poi altri ricordi: "Cinque o sei anni fa mi disse che sarebbe andato a letto presto perché alle 6 di mattino aveva l’aereo da Pescara per andare a parlare con la regina Elisabetta del fatto che non avesse tenuto conto di tutti gli inglesi sparsi nel mondo, che avrebbero potuto votare contro la Brexit". I funerali domani alle 10,30 nella chiesa Cristo re di Porto d’Ascoli: attese delegazioni dall’estero e l’ambasciatore inglese in Italia.

