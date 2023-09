Nona edizione dello ‘Sbi Day’. Memorial Marco Corradetti

E’ tutto pronto, a Villa Pigna di Folignano, per la nona edizione dello ‘Sbi Day’, il memorial dedicato a Marco Corradetti, il giovane di Piane di Morro che morì tragicamente il 9 giugno del 2012 a soli 21 anni, a causa di un drammatico incidente avvenuto lungo la strada Piceno Aprutina, mentre si trovava in sella alla sua moto. A distanza di quattro anni dall’ultima edizione, l’associazione ‘Marco nel Cuore’, composta dagli amici e dai familiari del ragazzo, ha dunque deciso di riproporre la manifestazione, che si svolgerà per tutta la giornata di domani. La mattinata sarà dedicata al motogiro turistico per le vie del centro storico di Ascoli. Prevista la partecipazione di decine e decine di motociclisti, con una tappa anche al cimitero di Castel Folignano, laddove è sepolto Marco Corradetti, per un momento di preghiera e la benedizione impartita dal parroco di Folignano a tutti i partecipanti. Nel pomeriggio, a Villa Pigna, si susseguiranno alcuni spettacoli di motocross e freestyle con il team del campionissimo Vanni Oddera. Quest’ultimo proporrà anche alcuni incontri di mototerapia riservati ad alcuni ragazzi ‘speciali’. Per tutta la giornata non mancheranno neanche gli stand gastronomici e il dj-set per ricordare Marchetto così come lui avrebbe voluto: con il sorriso e divertendosi. Insomma, una straordinaria giornata di festa, quella organizzata per domenica prossima, alla quale sicuramente parteciperanno tantissimi giovani e tutti coloro che hanno conosciuto Marco.

Matteo Porfiri