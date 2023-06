Nonna Nina, festa grande per i 100 anni

Una festa straordinaria, quella che si è svolta nei giorni scorsi per il grande traguardo raggiunto da Antonia Panichi, conosciuta da tutti come nonna Nina. La nostra lettrice, infatti, ha compiuto 100 anni e, per l’occasione, ha ricevuto anche la visita del sindaco ascolano Marco Fioravanti. Il primo cittadino si è intrattenuto con lui, omaggiandola anche con una targa realizzata a nome di tutta l’amministrazione comunale. Nata nel 1923, nonna Nina ha compiuto un secolo di vita lo scorso 11 giugno e, nei giorni scorsi, è stata appunto festeggiata da tutti i suoi familiari e da tanti amici. Tra una fetta di torta e il racconto di alcuni aneddoti relativi alla sua vita, Antonia Panichi ha ringraziato, uno per uno, tutti i partecipanti, dicendosi orgogliosa di avere una famiglia così bella al suo fianco. Tanti auguri alla simpaticissima nonna Nina anche dalla redazione del Carlino.