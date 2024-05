Norme più restrittive per piazzare in strada gli autovelox

Dopo il gran rumore fatto da giornali e televisioni sull’impiego degli autovelox da parte delle polizie locali per rimpinguare le casse degli enti locali, la pacchia è finita. Oggi sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto in base al quale non avranno più l’autonomia i comuni e le province di piazzare gli autovelox dove vogliono, ma dovranno dimostrare al Prefetto che certe strade sono effettivamente pericolose. Notizia che sarà accolta con una certa soddisfazione nel Piceno, dove ultimamente gli automobilisti sono stati assediati dagli autovelox lungo la fascia costiera e nell’immediato entroterra. E’ stato fatto spesso un uso poco appropriato dello strumento di rilevazione elettronica della velocità, al punto da far intervenire il Governo. La novità introdotta dal decreto voluto dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, è il ruolo centrale del Prefetto, al quale le polizie locali dovranno presentare una richiesta formale corredata da statistiche dettagliate e analisi dei sinistri che dimostrino la pericolosità del tratto di strada interessato e che la velocità è la causa principale degli incidenti. I comuni avranno 12 mesi per adeguarsi alla normativa e nel frattempo potrebbero essere soggetti a ricorsi.