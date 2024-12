’Nostalgia’ domani sera al Teatro delle Energie

Conto alla rovescia per l’ appuntamento natalizio dell’associazione Artistic Picenum, in scena domani alle 21.15, al Teatro delle Energie di Grottammare. Protagonista la pluripremiata compagnia marchigiana Rattattù, diretta dal regista Luca Vagnoni, in scena con lo spettacolo ’Nostalgia’. Un originale musical teatrale, capace di far sognare ed emozionare attraverso sentimenti nobili e mai demodé, portati sul palco riscoprendo elegantemente personaggi, coreografie e musiche dei grandi classici di Walt Disney. Saranno in scena: Andrea Maranesi, Greta Flammini, Alessia Rivosecchi, Benedetta De Carolis, Benedetta Papaveri, Samuele Vagnozzi, Alessandro Corvaro, Elio Nonnis, Sara Illuminati, Alice Armandini, Gaia Delli Santi, Clarita Baldoni, Ilaria Frenquelli, Nicola Montefiori, Manuel Coccia, Elisa Marcantoni, Francesco Santori, Maria Stabellini, Sara Malaspina. Coreografia a cura di Michela Mora e della danzatrice Cristina Damen, musiche al piano di Davide Martelli e scenografie di Lorenzo Rossi; uno spettacolo completo e dal gran ritmo scenico. Info e prenotazioni 3475406630.