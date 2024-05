’Note d’amore’, la mostra dell’Utes. Da sabato alla Palazzina Azzurra

Tecniche artistiche e pittoriche, di ceramica, ricamo, calligrafia, fotografia, fumetto, uncinetto, maglia e merletto a tombolo saranno al centro della mostra dal titolo ’Note d’amore’ organizzata dall’Utes, Università del tempo libero di San Benedetto, a conclusione delle annuali attività dei laboratori artistici. Taglio del nastro sabato 25 maggio, alle 17.30, nella Palazzina Azzurra di San Benedetto, dove dopo il saluto della presidente Diana Lanciotti Zoboletti e gli interventi delle autorità, sarà illustrato il tema e dagli insegnanti saranno presentati i vari laboratori: in seguito Note d’amore sarà visitabile con ingresso libero fino al 2 giugno (dal mercoledì alla domenica 10-13 e 17-20). Inoltre, per dare modo di esibirsi anche agli utenti dei laboratori che non producono oggetti materiali, ma performance artistiche, sabato 1 giugno, alle ore 18, sulla pista da ballo della Palazzina Azzurra sarà allestito uno spettacolo di arte varia, che offrirà musica, danza, poesia e scrittura creativa.

"Anche lo spettacolo trova il suo filo conduttore nel tema dell’amore e nel complesso dei sentimenti che accompagnano, esprimibili attraverso coreutica, musica, poesia e letteratura – afferma la presidente dell’importante realtà associativa – d’altra parte lo stare insieme è la nostra prerogativa principale ed è con questo spirito che proponiamo tutti i corsi, anche di attività fisica, senza dimenticare gite brevi, anche sul territorio, e lunghe, la possibilità di visitare mostre nazionali, senza dimenticare il momento gastronomico di condivisione, perché abbiamo un rapporto meraviglioso con le quasi tremila persone che gravitano all’Utes. Valore aggiunto è il fatto che gli istruttori si impegnano anche verso le persone speciali". Secondo il professor Giancarlo Brandimarti "si è stabilita una sorta di competizione positiva tra i vari laboratori, e la dimostrazione sta nel fatto che lo spettacolo Utes Story andato in scena di recente ha messo in mostra l’abilità degli istruttori a tirare fuori le migliori qualità di chi partecipa". Lo spettacolo ha visto impegnati nella coreografia i corsisti del laboratorio di tecniche artistiche di Laura Moretti: "La frequenza ormai lunga, 12 anni, permette ai corsisti di vivere le lezioni anche come un laboratorio artistico, occupandosi di restauro e di restyling".

Per il professor Luigi Morganti, docente di disegno e tecniche pittoriche "dopo due anni grazie al corso si può ben dire che San Benedetto vanta bravi acquarellisti, tecnica, quella dell’acquarello, che negli ultimi anni era sparita. Speriamo presto di poter organizzare un evento a tema, grazie al quale i nostri allievi possano operare in diverse zone di San Benedetto".

Stefania Mezzina