’Note in Radio’ al Ventidio

Grande successo per l’edizione 2024 del festival nazionale ‘Note in Radio’, andato in scena al teatro Ventidio Basso di Ascoli. Bambini, ragazzi e adulti si sono esibiti con le loro canzoni inedite, scritte da alcuni autori importanti del panorama musicale come quelli di Sanremo e dello Zecchino D’Oro. La finale si è aperta con l’artista Valentina D’Angelo, poi la coreografia della sigla del festival, ‘L’entusiasmo sale’, a cura dei ballerini della Lab22 e de ‘Il Cigno’, seguiti dai coreografi Anna Gialluca, Matteo Abbate e Giulia Relucenti. Tra i bambini ha vinto Alessandro Pompeo con ‘Il Geco Greco’ (di Gardini e Buldini), che ha preso anche il premio per la miglior musica insieme a ‘Il Gufo che non gufa’. Miglior interpretazione per Elia Pedrini con ‘Vasco con la chitarra’, mentre il premio per la presenza scenica è stato assegnato a Sofia Maria Corrado con ‘Ma che suono fa’ e a Diletta Testa con ‘Il mondo a testa in giù’. Adele De Dominicis con ‘Il Bruco Giramondo’ ha vinto invece il premio web. Per la categoria ‘Ragazzi’ ha vinto il brano ‘Un minuto di baccano’, interpretato da Matteo Trullo e Pietro Villari, che hanno conquistato anche il premio per la presenza scenica. Tra gli adulti invece ha avuto la meglio Andrea Leonardi con il brano ‘Voglio invecchiare con te’, scritto da Andrea Di Giustino.

Matteo Porfiri