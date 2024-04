Notizie false, perché nella lingua italiana viene usato il termine ’bufala’

All’espressione fake news si accompagna spesso quella italiana di bufala, notizia clamorosamente infondata che porterebbe in giro il lettore, così come si "mena per il naso" l’animale con l’anello. Ma bufale e fake news sono un fenomeno recente? In realtà, pur variando le modalità di diffusione, caratterizzano da sempre la storia dell’umanità. Al di là di esempi eclatanti come il popolamento della Luna da parte di creature fantastiche o la realizzazione delle piramidi ad opera degli alieni, ciò che più ci ha colpito è che notizie false o distorte trovano da sempre terreno fertile in ambiti centrali come la propaganda politica e di guerra, allo scopo di affermare poteri, indirizzare opinioni e creare nemici; le guerre in corso ce lo mostrano purtroppo ogni giorno. Inoltre la disinformazione ha oggi anche un’arma in più: i deepfake, ossia foto, video e audio generati con l’IA che ricreano in modo realistico voci, volti e corpi, complicando il rapporto con ciò che si vede e si percepisce. E allora, che fare? Innanzitutto stare attenti alle "bufale in svendita"... potrebbero essere scadute!