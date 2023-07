Notte agitata in un bar di Offida Daspo Urbano per tre giovani

Il questore di Ascoli Vincenzo Massimo Modeo, su segnalazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli, ha emesso tre provvedimenti di Daspo urbano a carico di tre giovani di Offida. I provvedimenti, emanati su informativa della stazione carabinieri, si riferiscono a fatti occorsi nella nottata del 22 giugno scorso, nei pressi di uno dei bar più frequentati del centro storico di Offida a margine della cosiddetta ’movida del fine settimana’.

In tale occasione, per motivi futili, sono avvenuti gravi disordini con calci e pugni, lancio di bottiglie di vetro, suppellettili e sgabelli del bar. A seguito dell’intervento dei carabinieri e delle successive indagini degli stessi sono state isolate le posizioni dei tre giovani. Per i destinatari dei citati provvedimenti, oltre alle conseguenze penali del loro comportamento, è scattato il ’Daspo Urbano’ per complessivi 21 mesi, durante i quali i giovani non potranno accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici ubicati nella zona del centro storico del Comune di Offida dalle 20 alle 6. La violazione a tale divieto è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.

p. erc.