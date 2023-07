Notte agitata per quattro giovani Scippo denunciato ai carabinieri

Notte sfortunata per alcuni giovani di Porto Sant’Elpidio in trasferta a San Benedetto per trascorrere una bella serata in un luogo alla moda sulla Riviera delle Palme. Tre ragazzi e una ragazza, all’uscita del locale si sono imbattuti con un gruppo di giovani stranieri, probabilmente nord africani e per futili motivi sono venuti a parole sfociate in un parapiglia durante il quale, sembra, che la giovane donna sia stata scippata della borsetta. L’episodio è avvenuto a tarda notte fra martedì e mercoledì, nella zona del monumento al Pescatore, tra il giardino Nottate de Lune e la radice del molo sud. Spaventati per l’accaduto, i ragazzi hanno chiamato i carabinieri che si sono recati sul posto, ma i presunti aggressori si erano già dati alla fuga. I quattro fermani sono stati accompagnati in caserma di San Benedetto, dove i militari dell’arma l’hanno identificati ed hanno raccolto le prime dichiarazioni, ma sono ancora in corso approfondimenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

C’è da chiarire se si è trattato di un semplice diverbio con qualche spintone o di una vera e propria rissa con aggressione e rapina. Di certo nessuno ha fatto ricorso alle cure dei medici del Pronto Soccorso. Sta di fatto, però, che i giovani fermani, preoccupati di poter essere intercettati di nuovo dal gruppo di giovani stranieri, hanno preferito affidarsi ai carabinieri che li hanno assistiti predisponendo il loro rientro a casa in sicurezza. Con un mezzo privato i tre ragazzi e la ragazza sono stati fatti accompagnare fino a Pedaso, dov’è avvenuto il rendez vous con l’auto dei uno dei familiari dei giovani. Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso, poiché i militari dell’arma vogliono approfondire la questione. Non è la prima volta che durante le notti d’estate, a San Benedetto, accadono eventi, pressoché, simili.

ma. ie.