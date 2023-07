Notte bianca, appuntamenti e divieti

Notte bianca a Porta Maggiore stasera, dalle 20.30. L’evento si aprirà con la sfilata per le vie del quartiere del gruppo figuranti, musici e sbandieratori del Sestiere, mentre a mezzanotte è atteso l’ospite musicale della serata, Amedeo Minghi, che si esibirà in concerto, con una tappa del suo tour estivo, in piazza Immacolata. Per l’occasione sarà presente con uno stand anche l’Uteap (Università della terza età e del tempo libero di Ascoli. La kermesse sarà come sempre ricchissima di momenti di intrattenimento che spaziano dalla musica alla danza, e sarà all’insegna dello shopping nelle tantissime attività commerciali presenti che per l’occasione applicheranno grandi sconti sulla merce. E ancora, sempre stasera, ma in centro storico, è in programma dalle 21 l’appuntamento con i ‘Venerdì in centro illuminano la città’. Nelle piazze e nelle vie si esibiranno diversi artisti di strada: la one man band Galirò, Veronica Gonzalez (teatro dei piedi), il giocoliere Humberto Kalambres e gli acrobati Mistral. Per Porta Maggiore il Comune ricorda dalle 18 di ieri alle 3 di domani divieto di sosta e stop al traffico in piazza Immacolata lato Est per l’allestimento del palco, dalle 16 di oggi alle 3 di domani stop al traffico, bus compresi, in piazza Immacolata e strade adiacenti. L’elenco completo delle strade soggette a divieto di parcheggio e transito si trovano sul sito dell’Arengo: comune.ap.it