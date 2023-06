Notte bianca di Borgo Solestà Sabato c’è Massimo Di Cataldo

E’ tutto pronto per la prima notte bianca dell’estate ascolana, quella nel quartiere di Borgo Solestà il cui svolgimento è in programma sabato, dalle 18 fino a tarda sera. Dalla musica alle discipline sportive, e con il coinvolgimento del Sestiere di Porta Solestà, l’evento vedrà impegnate molte associazioni locali che daranno vita a tantissimi momenti di intrattenimento, e si concluderà con il concerto del cantante Massimo Di Cataldo, alle 23.45, in piazza Pierluigi da Palestrina. Organizzata dal Comune con il sostegno di Estra, la notte bianca nel quartiere di Porta Cappuccina darà il via al ciclo di notti bianche che si svolgeranno in città: seguirà quella a Porta Maggiore il 28 luglio, quella in centro storico il 10 agosto e quella a Monticelli il 26 agosto. "L’evento – spiega l’organizzatrice incaricata dal Comune, Ida Capriotti – si svolgerà in piazza Pierluigi da Palestrina e in via Verdi. Siamo partiti dal risultato positivo dell’anno scorso e abbiamo riproposto lo stesso format. Ci sarà una massiccia presenza di bambini in qualità di artisti che si esibiranno. Se l’obiettivo è quello di far passare una serata di festa alle famiglie, a maggior ragione dovevamo coinvolgerli. Abbiamo chiesto a tutti gli esercizi commerciali del quartiere di fare qualcosa di più e di diverso per l’occasione, soprattutto in termine di promozioni. E poi abbiamo coinvolto molte associazioni del quartiere, come l’Uteap, il Sestiere di Porta Solestà e il circolo di Porta Solestà". Tra i momenti di spettacolo e intrattenimento, in via Verdi (angolo via Bengasi) si svolgerà la selezione regionale Marche del concorso ‘Bellissima 2023’, mentre dalle 20.30 per le vie del quartiere sfileranno il gruppo figuranti, musici e sbandieratori del Sestiere gialloblù. Per quanto riguarda la musica, alle 22, in piazza Pierluigi da Palestrina, si esibirà il rap ascolano Flavius, a seguire Stefano Tisi con il nuovo show. "Cambiare un territorio attraverso la cultura è possibile – dice Marco Gnocchini, presidente Estra Prometeo –. Estra è particolarmente attenta nel sostenere occasioni culturali e partecipative che, anche attraverso la contaminazione dei linguaggi artistici, aumentano la condivisione e diffondono arti, sistemi di valori, stili di vita e tradizioni".

Lorenza Cappelli