Notte bianca: via allo show

Trenta realtà artistiche coinvolte in 68 spettacoli diffusi nelle vie e nelle piazze del centro storico. Questi i numeri dell’edizione 2023 della notte bianca, dallo scorso anno nel format ‘La notte, il circo, la luna’ costruito dalla Compagnia dei Folli con il sostegno del Comune. L’appuntamento è per domani, come tradizione vuole nella notte di San Lorenzo, quando il cuore delle ‘cento torri’, dalle 19.30 all’1.30, farà da palcoscenico naturale alla messa in scena di spettacoli di teatro di strada e circo contemporaneo. Senza dimenticare che la notte bianca – come sottolinea il sindaco Marco Fioravanti – ha anche lo scopo di "dare una spinta al commercio". E infatti, tutti i negozi del centro saranno aperti fino a tarda notte con promozioni e ottimi sconti sulla merce.

"Negli ultimi anni – continua il primo cittadino ascolano – abbiamo cercato di dare alla notte bianca un taglio artistico e culturale. Ci sarà anche un evento in pinacoteca nel corso del quale presenteremo il profumo del museo con Filippo Sorcinelli (alle 21.30 ndr). La Compagnia dei Folli ha curato la direzione artistica della kermesse e anche quest’anno saranno coinvolte tutte le zone del centro".

"Ci saranno artisti importanti e bravissimi nel corso della notte bianca – dice l’assessore agli eventi, Monia Vallesi –. Invitiamo tutti ad esserci il 10 agosto". Le zone coinvolte dalla notte bianca, ciascuna con uno spettacolo, saranno: giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele con il Laboratorio minimo teatro, piazza Arringo dove si esibiranno gli ‘On Air’ e la Compagnia Bellavita e dove proprio domani avrà inizio Ascoliva festival, piazza Roma con ‘Chic live band’, ‘Marlon Banda’ e Igniferi, piazza del Popolo cornice di diversi spettacoli compreso quello conclusivo della serata, a mezzanotte e mezza, a cura della Compagnia dei Folli che si esibirà con una nuova produzione, piazza Sant’Agostino, piazza Ventidio Basso, chiostro di San Francesco, Loggia dei Mercanti, via del Trivio, via Ceci, corso Trieste, largo Crivelli. Ovunque, dunque, regnerà un’atmosfera magica con performance che rapiranno l’attenzione di adulti e bambini. "Uno degli obiettivi principali di questa amministrazione – conclude l’assessore al commercio, Nico Stallone – è stato da subito la rivitalizzazione del centro storico. Centro che è tornato ad essere il cuore pulsante di questa città. La notte bianca è solo uno dei punti principali del percorso che si sta facendo". Il programma completo della notte bianca è consultabile sul sito www.lanotteilcircoelaluna.it.

Lorenza Cappelli