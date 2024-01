’Notte degli innamorati’, sul palco arriva. Alexandra Filotei

A Grottammare si sono aperte le prevendite per La notte degli innamorati evento che si svolgerà venerdì 16 febbraio alle ore 21,15 al Teatro delle Energie di Grottammare. Ospite della serata il re dello swing marchigiano Riccardo Foresi e la That’s Amore Swing Orchestra. Ad affiancarlo ci sarà l’attrice comica Alexandra Filotei nota per il suo spettacolo che ha conquistato Italian’s Got Talent, che parla della sua terribile esperienza del terremoto del 2016 che ha vissuto a Pescara del Tronto, dove ha perso entrambi i genitori. Il titolo dello spettacolo è "9 ore sotto casa" dove appunto racconta in maniera ironica le tante ore seppellita sotto le macerie della sua stessa casa. Il Lido degli Aranci è orgoglioso di potere riavere in splendida forma una così grande attrice e una grande amica di Grottammare, che non l’ha mai lasciata sola nel periodo post-terremoto ospitandola varie volte ai suoi spettacoli di cabaret con la speranza, avveratasi, di ritrovarla più forte che mai, oggi volto noto della televisione italiana. Biglietto di ingresso 10€ con posti numerati e senza costi aggiuntivi. Infoline al 3356234568 e sui canali social ufficiali.