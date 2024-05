’Notte dei Musei’: serata speciale con le visite

Aperture straordinarie e visite inclusive per il Grand Tour dei Musei 2024. Oggi per la ’Notte dei Musei’ la città di Grottammare invita alle visite serali delle opere di Pericle Fazzini nel Museo del Torrione e ai dipinti onirici del pittore locale Giacomo Pomili nel Museo del Tarpato nel vecchio incasato. Apertura dalle 21 alle 23 (ingresso gratuito). Quest’anno, l’iniziativa promossa dalla Regione Marche coincide con la prima edizione del festival ’Il mondo disegnato’. Ideato e diretto da Maicol & Mirco, il festival vuole raccontare il mondo attraverso il primo dei linguaggi, il disegno, partendo dall’illustrazione turistica. Oggi, ore 15: "Il museo per tutti: visita inclusiva al MIC di Grottammare". Presentazione ufficiale dei nuovi contenuti accessibili attraverso una visita guidata condotta dal curatore del museo, Nazzareno Cicchi, con traduzione simultanea LIS. Domani, ore 16, Sala Kursaal: "Linea Gallica. Le Marche nei manifesti turistici della prima metà del Novecento", Nazzareno Cicchi, presenterà i risultati di una ricerca sui manifesti pubblicitari a tema turistico, confrontando il nord e il sud delle Marche. Modera l’incontro la scrittrice e giornalista Chiara Giacobelli.