Notte della Lira a San Benedetto: 80 Voglia di Musica con Fiordaliso, Jo Squillo, Sandy Marton

Sta destando davvero tanta curiosità l’evento in programma mercoledì 9 agosto quando a San Benedetto torneranno i prezzi in lire. Un ‘ritorno al passato’ che si unisce ad una festa a tema anni ‘80 con tanti ospiti straordinari. Organizzato da associazione culturale Apat con direzione artistica di Claudio Marastoni, l’evento ‘80 Voglia di Musica’, a partire dalle 21.30 in Piazza Giorgini, ha già confermato un ricco cast che farà rivivere le forti emozioni di quegli anni. Sarà la serata della "Notte della Lira", dove il centro sarà animato da alcune cover-band e artisti di strada. Radio Azzurra avrà una postazione dedicata, dove gli speakers giocheranno e faranno la miglior musica. Sarà una nottata dove anche i negozi del centro saranno aperti con convenzioni in target con la "Notte della Lira". Non sarà una ‘Notte Bianca’ ma i negozi esporranno la loro merce in lire per un format che potrebbe anche essere esportato. Conduttrice della serata sarà Simona Barchetti, e sul palco si esibiranno: Fiordaliso, Jo Squillo, Viola Valentino, Alan Sorrenti, Marco Ferradini e direttamente dalla Isla Blanca, Ibiza, l’attesissimo Sandy Marton. Serena De Bari di "Amici", farà rivivere il mito di Raffaella Carrà con un medley a lei dedicato e che promette emozioni forti, mentre la chiusura sarà affidata alla performance burlesque della splendida artista sambenedettese Veruska Puff.

Valerio Rosa