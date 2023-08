Notte dell'Orgoglio Marchigiano a Francavilla d'Ete: Ecco i Premiati e le Loro Storie

Ancora una volta la cerimonia di premiazione ‘La notte dell’Orgoglio Marchigiano’, manifestazione giunta alla sua 23° edizione, si conferma una grande vetrina per la promozione delle eccellenze delle Marche. Una grande serata di spettacolo che sabato sera ha richiamato tanto pubblico nell’accogliente piazza Vittorio Emanuele II di Francavilla d’Ete, sia per conoscere le storie dei premiati, ma anche per avvicinarsi ai tanti ospiti della serata fra cui Beppe Convertini e Stafania Orlando nelle vesti di conduttori insieme a Tiziano Zengarini; i cantanti Paolo Mengoli, Marco Ferradini e Riccardo Foresi; gli artisti Giorgio Pasotti, Eleonora Giorgi e Paolo Conticini; che oltre a raccontare qualche aneddoto sul mondo del cinema hanno offerto al pubblico spunti di riflessione. La serata ha preso il via alle 21,30 macinando eccellenze su eccellenze: per la categoria Ambiente sono stati premiati ex equo la Diasen per i prodotti di edilizia ecologica con Simone Sonaglia, insieme alla ditta Andolfi&C per i suoi imballaggi sostenibili con Alessandro Andolfi. Storia e Tradizioni - Intreccio Vivo, associazione guidata da Alex Maurizi impegnata nel recupero della lavorazione della paglia. Per la Musica - Pierpaolo Palloni, voce del coro all’Opera di Parigi che per l’occasione ha cantato ‘Caruso’ di Dalla. Per lo sport Sport – Carlo Macchini, ginnasta fermano plurimedagliato. Per il Sociale e Volontariato - Fondazione Lega del Filo d’Oro con Roberto Costantini che ha illustrato le tante attività svolte dell’associazione a livello nazionale. Per la Ricerca Scientifica – Roberto Trignani, neurochirurgo dell’ospedale di Ancona che opera i pazienti da svegli sfruttando le sue potenzialità per migliorare le finalità dell’intervento. Per la Cultura – Augusta Tomassini, poetessa dell’Unione Italia ciechi. Per Tv e Spettacolo – Rebecca Liberati, attrice di teatro, film e fiction. Per Imprenditoria – Fiam Italia, azienda leader nel settore arredamento, presente Umberto Vittori. Per Innovazione – Janux Srl, team di ricercatori dell’Università Politecnica che hanno sfruttato le potenzialità dei droni per soluzioni mirate, presenti Andrea Zoppi e Lorenzo Binci. E infine premio per l’Orgoglio italiano nel mondo, al 313 Gruppo addestramento acrobatico dell’Aeronautica Militare (Frecce Tricolori), a ritirare il premio il colonnello Giancarlo Filippo, comandante della scuola di formazione dell’Aeronautica di Loreto. "Siamo riusciti ad ospitare in un paese di circa mille abitanti – commenta il sindaco Nicola Carolini – una manifestazione di alto livello e tanti ospiti nazionali e internazionali. I piccoli comuni sono la parte buona dell’Italia e noi sindaci siamo impegnati costantemente per garantire i servizi, evitare lo spopolamento".

Alessio Carassai