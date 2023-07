Notte dell’orgoglio marchigiano, selezioni al via

E’ partita la 23esima Notte dell’orgoglio Marchigiano, che si terrà sabato 19 agosto con inizio alle 21 nell’accogliente piazza Vittorio Emanuele II di Francavilla d’Ete. Ieri si è riunita la commissione per valutare le nomination che premieranno i marchigiani che nell’ultimo anno si sono distinti attraverso le loro professioni e attività nel mondo dell’imprenditoria, cultura, innovazione, spettacolo, attività sociali e molto altro ancora contribuendo a far conoscere le Marche in Italia e nel mondo. "Questo premio è divenuto nel tempo un attestato di alto profilo atteso in tutta la regione – spiega il sindaco Nicola Carolini – quest’anno inoltre abbiamo ricevuto il patrocinio di 109 comuni marchigiani. Per volere del patron onorario Sergio Tofoni che 23 anni fa ideo questo format, che purtroppo oggi non è qui per motivi di salute, ho ricevuto la gestione della manifestazione, ho già provveduto a registrare marchi e loghi, e visto il crescente valore di questo evento nei prossimi anni si potrà valutare anche la possibilità di organizzarla anche in altri città nel momento in cui la prossima amministrazione di Francavilla (si voterà a primavera 2024), deciderà di puntare altre manifestazioni". Al momento gli elementi certi sono due: nella serata del 19 agosto saranno assegnati premi per le categorie: sport, imprenditoria, innovazione, cultura, sociale e volontariato, ricerca scientifica, tv e spettacolo, musica e ambiente, più tre premi speciali: orgoglio italiano nel mondo, orgoglio italiano e orgoglio marchigiano nel mondo. Parteciperanno alla serata in qualità di ospiti artisti come Giuseppe Convertini, Giorgio Pasotti, Sergio Rubini, Paolo Mengoli, Eleonora Giorgi, Marco Ferradini, Hoara Boselli e Riccardo Foresi; la serata sarà presentata da Tiziano Zengarini.

Alessio Carassai