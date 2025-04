Notte di follia in riviera. Un’auto distrugge due vetture in sosta, un’altra abbatte un palo

Notte movimentata a Grottammare, dove un automobilista ha centrato due mezzi parcheggiati lungo la Nazionale, poco prima della rotatoria sul Tesino. Pesantemente danneggiati una Clio e un Fiorino appartenenti alla stessa famiglia. Il conducente della Lancia diretta verso sud, trentenne di Grottammare, personaggio noto alle forze dell’ordine, ha abbandonato il veicolo in mezzo alla carreggiata e si è allontanato per sottoporsi alle cure dei sanitari del pronto soccorso di San Benedetto. Il giovane è stato poi rintracciato dai carabinieri di Grottammare, che l’hanno denunciato per reiterata guida senza patente e rifiuto di sottoporsi agli alcol test. La Lancia era anche sottoposta a sequestro e priva di assicurazione. Il sinistro intorno alle 3 della notte di domenica in via Bernini e il conducente dell’auto è stato identificato dai carabinieri grazie alle testimonianze dei cittadini che sono scesi in strada.

Il trentenne, ferito a seguito del violento impatto, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Nei suoi confronti sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale responsabilità di carattere penale legata all’incidente e al successivo allontanamento. "L’auto che ha investito la macchina di mia figlia e il furgoncino di mio figlio, entrambe schizzate di diversi metri in avanti, è rimasta in mezzo alla strada. Dopo l’incidente sono arrivati alcuni ragazzi che l’hanno spostata sul margine della carreggiata – racconta la madre dei proprietari dei due mezzi danneggiati –. Mia figlia lavora nel fermano e domani non avrà la sua macchina. Il furgone di mio figlio è stato scaraventato una decina di metri più avanti. Adesso chi paga?". La Clio, semidistrutta, a seguito del violentissimo impatto, ha abbattuto una sorta di parapetto che divide la strada dall’abitazione finendo, in parte, dentro un dislivello al margine della carreggiata. Sul luogo del sinistro, anche i vigili del fuoco di San Benedetto che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti.

E un boato all’alba di ieri ha svegliato gli abitanti dei palazzi lungo la statale Adriatica, ma stavolta attorno a piazza Nardone. Tanto è stato il rumore prodotto dallo schianto di una Fiat Punto che prima ha abbattuto un palo della luce e poi ha terminato la corsa contro un muro. Il sinistro, del tutto autonomo, è accaduto alle 5 di ieri mattina lungo la Nazionale e vi è rimasto contuso M. G. di 21 anni residente a Castel di Lama. Il giovane è stato soccorso dalla Croce Verde che l’ha stabilizzato e poi trasportato in codice giallo al vicino pronto soccorso. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo, le parti pericolanti come il palo della luce e liberare la carreggiata dai detriti ed i resti dell’utilitaria. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia del nucleo operativo radio mobile della compagnia dei carabinieri di San Benedetto che stanno svolgendo accertamenti. Secondo alcuni residenti affacciati alle finestre, svegliati dal frastuono, dall’auto incidentata sarebbero uscite alcune persone che poi si sono allontanate. Anche su questo particolare, al momento non confermato, i militari dell’arma starebbero svolgendo accertamenti.

Marcello Iezzi