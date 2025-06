Notte di San Giovanni alla riscoperta delle tradizioni popolari

Domani Grottammare vivrà la magia della Notte di San Giovanni con un programma ricco che coniuga la riscoperta delle tradizioni popolari e l’immersione nella natura. L’iniziativa, organizzata dall’Utes, Università di tutte le età di San Benedetto, offrirà un doppio appuntamento per celebrare una delle notti più evocative dell’anno, tra erbe magiche e antichi racconti.

La giornata prenderà il via alle ore 17 con la raccolta delle erbe di San Giovanni in compagnia di Giulietta Pignotti. Il ritrovo è fissato al Piazzale Oasi, da dove i partecipanti si avvieranno per esplorare la flora locale, apprendendo quali erbe sono tradizionalmente associate a questa festa e le loro proprietà benefiche e simboliche, tramandate da generazioni. Un’occasione unica per connettersi con la natura e le usanze legate alla preparazione dell’acqua di San Giovanni.

A seguire, alle 18.30, Piazza Peretti farà da cornice all’incontro ‘Storie e Tradizioni della Notte di San Giovanni. Il professor Teodorico Compagnoni guiderà il pubblico in un affascinante viaggio culturale attraverso le leggende, i riti propiziatori e le credenze popolari che da secoli caratterizzano la notte tra il 23 e il 24 giugno.