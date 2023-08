Notte di streghe e folletti Torna lo show a Montalto

Venti fiabe, 150 figuranti, 14 compagnie artistiche e oltre 100 membri dello staff. Sono questi i numeri della 32esima edizione della ’Notte delle Streghe e dei Folletti’ di Montalto delle Marche che sta per prendere il via. Appuntamento da oggi al 14 agosto con una festa magica e unica nel suo genere che unisce intere generazioni, dai più piccoli agli adulti: perché sognare con le fiabe non ha età. Il borgo di Montalto si trasformerà anche quest’anno in un paese incantato. Nelle vie del centro storico si potranno ammirare i personaggi delle favole e le speciali scenografie allestite, giocare e lasciarsi trasportare nel mondo fantastico creato per l’occasione. L’ingresso al borgo è libero e gratuito. A pagamento (e non obbligatorio per accedere al borgo) sarà solo il biglietto per giocare con le Fiabe, che potrà essere acquistato presso le casse all’ingresso del paese, oppure sulla piattaforma Eventbrite. L’evento, organizzato dall’Associazione turistico-culturale ’Streghe e Folletti’ in collaborazione con l’Amministrazione comunale, trasformerà il borgo montaltese in un mondo incantato fatto di streghe e folletti, storie, spettacoli, acrobazie e giochi, fino ad arrivare al suggestivo rogo della strega (il 14 agosto) che incanta ogni anno grandi e piccini.

Fittissimo il programma: come da tradizione si parte oggi con la parata delle Fiabe alle ore 17, per poi continuare con spettacoli per tutte le età e tra le numerose proposte ci sarà anche la Compagnia dei Folli. Presenti punti di ristoro e la possibilità di raggiungere il centro storico grazie a due parcheggi che saranno allestiti presso il campo sportivo Comunale e al parcheggio della cantina sociale Valdaso, con un servizio di navetta gratuito organizzato per raggiungere l’ingresso del paese e viceversa. "Erano i primi anni ’90 quando un gruppo di montaltesi decise di trasformare l’intero centro storico di Montalto in un paese incantato, dove ogni angolo potesse diventare un luogo magico e fatato e in cui poter rivivere le emozioni fiabesche che ci hanno accompagnato nel corso dell’infanzia – racconta il sindaco Daniel Matricardi – Oggi la Notte delle Streghe e dei Folletti è indubbiamente una festa imperdibile a livello regionale, e non solo, ed è emozionante vedere che straordinario evento è diventato, crescendo anno dopo anno. Ringrazio chi si sta impegnando da mesi per la migliore riuscita di questa edizione".

Marcello Iezzi