Notte di follia in strada: “Mio figlio pestato a sangue da 3 ragazzini uscito dal lavoro”

San Benedetto (Ascoli), 28 agosto 2025 – Nuova notte di follia, questa volta alla rotonda di Porto d’Ascoli, dove un ragazzo appena diciottenne, di buona famiglia, studente modello, cameriere in uno chalet per mantenersi agli studi, è stato aggredito e picchiato selvaggiamente da tre minorenni figli di cittadini d’origini straniere. Il tutto alla presenza di amici che non sono riusciti a difenderlo, data la violenza degli aggressori che hanno fatto uso di bastoni, caschi e accendini fra le dita impiegati come tirapugni per dare maggiore incisività ai colpi inferti al ragazzo.

Il grave episodio è accaduto intorno all’1,30 di mercoledì nelle vicinanze del monumento sulla rotonda, dove la vittima dell’aggressione, terminato il lavoro, si era incontrato con amici e amiche. Pestato a sangue, il diciottenne è tornato a casa, ma solo verso le quattro i genitori si sono accorti dell’accaduto e l’hanno portato al pronto soccorso, dov’è stato medicato e poi sottoposto ad esami clinici e diagnostici eseguiti nella giornata di ieri. Sono stati gli stessi familiari ad avvertire la polizia che si è recata in ospedale per raccogliere le prime testimonianze del ragazzo che ha fornito elementi per consentire l’identificare dei suoi aggressori, conosciuti in zona come personaggi attaccabrighe.

“Mio figlio, che ha cercato sempre di stare lontano da certi personaggi – racconta la mamma del ragazzo picchiato, conosciuta in città poiché titolare di due attività commerciali – non se lo aspettava una cosa simile. Li ha visti arrivare alterati e non per il troppo alcool. Erano eccitati e cercavano la rissa. Mio figlio mi ha raccontato che quando sono arrivati, senza motivo uno di loro l’ha sgambettato facendolo cadere e lui ha reagito a voce e con qualche spintone. Il terzetto si è allontanato, ma poi è tornato a cercarlo armato di bastoni, caschi, accendini fra le dita ed ha anche visto un coltello. L’hanno picchiato selvaggiamente”.

Il racconto della donna s’interrompe per un istante, la voce si rompe: “Quando ho acceso la luce, ho visto il suo volto in una maschera di sangue, mi sono sentita morire dallo spavento. Mio figlio è una persona buona, un bravo ragazzo. Poteva capitarci chiunque in quell’aggressione senza senso. Abbiamo nomi e cognomi di tutti e tre, perché mio figlio li conosce. Mio marito ha parlato col padre di uno di loro, che è apparso disperato per l’accaduto. I ragazzi erano annebbiati e violenti. Questa storia non finirà così”. Nelle prossime ore il ragazzo vittima dell’aggressione sarà ascoltato dal personale del commissariato per formalizzare la denuncia. Eventi di violenza che stanno creando preoccupazione su tutta la Riviera.