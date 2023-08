Notti del Medioevo a Castignano Gli ultimi due fuochi di Templaria

Ultimi due appuntamenti con le Notti del Medioevo di Templaria. La kermesse che ogni anno richiama migliaia di appassionati nel borgo storico di Castignano, domani sera metterà in scena gli ultimi spettacoli, ma il bilancio è già lusinghiero. "Siamo in linea con le presenze dello scorso anno - ha ammesso il Presidente della Pro Loco Eros Iacoponi - forse qualcosa in meno ma per un bilancio definitivo ne riparleremo martedì. Posso comunque dire che il tema ‘Femine Indomite’ è piaciuto molto e che anche i nuovi spettacoli hanno mantenuto la qualità e la presenza scenica di quelli che qui a Templaria sono di casa". L’edizione 2023 in effetti ha avuto un tema molto delicato, complesso, sentito, un argomento che in un certo senso ha indiscutibilmente superato secoli e secoli di storia arrivando ai nostri giorni: la figura della donna, con la sua forza e la sua importanza nel Basso Medioevo. Una dedica che la Pro Loco di Castignano con in testa il Presidente Eros Iacoponi ha voluto fare a tutte le donne, affinché possano essere sempre indomite, fiere, tenaci, irriducibili. Ed in particolare a quelle donne che hanno dedicato impegno, tempo ed energia a fare di Templaria ciò che oggi è diventata, uno dei festival medievali più seguiti d’Italia. Questa sera alle 19 ci sarà anche l’ultimo convegno intitolato "Donne e impresa. Che futuro con l’intelligenza artificiale?" con relatrice Sara Leonetti, della Tedx di Ascoli Piceno. I punti di forza di Templaria sono sicuramente gli spettacoli della Compagnia dei Folli e di quella del Ramino che si esibiscono negli show più complessi e strutturati, nel Teatro di San Pietro (dove tra l’atro viene continuamente riproposizione sulla facciata della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo uno spettacolare video-mapping a cura di "Pulvis et umbra") garantendo sempre due repliche a sera, con la premura di ricordare però che da un paio di anni l’Organizzazione ha fortemente voluto non più creare un unico spettacolo finale ma al contrario continuare a coinvolgere fino al termine serata l’intero circuito con tutti i teatri attivi proponendo continui spettacoli fino a chiusura. E poi tanto teatro di strada, ma anche di giocoleria, teatro di figura e teatro itinerante, danza e performance con il fuoco. Molto apprezzati i gruppi castignanesi come gli sputafuoco Focus Vitae ed i Monaci Templari, i Carcerati ed i Lebbrosi, Fra Trombon de Chiavavalle e la Compagnia dell’Oca Mafalda, i De Alchimia e i Fraticelli.

Valerio Rosa