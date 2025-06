Notti insonni e ripassi. Maturità, ci siamo: oggi la prima prova

La suggestiva ‘notte prima degli esami’ è trascorsa, tra tazze di caffè, ultimi ripassi e un po’ di comprensibile ansia. Ora, però, è arrivato il momento di rompere il ghiaccio con la prima prova. Nelle Marche, in totale, oltre tredicimila studenti sono chiamati ad affrontare la prima prova, quella di italiano.

E anche migliaia di studenti ascolani, questa mattina, torneranno sui banchi per affrontare il sempre temuto esame di Maturità. Alle 8.30 di questa mattina verranno aperte le buste con i temi di italiano. I maturandi saranno chiamati a scegliere una delle sette tracce decise dal Ministero dell’istruzione, uguali per tutti gli indirizzi e suddivise in tre categorie: l’analisi del testo (Tipologia A), il testo argomentativo (Tipologia B) e il tema d’attualità (Tipologia C).

E come sempre succede alla vigilia di questo appuntamento così importante per il mondo della scuola, è letteralmente impazzato il toto-tracce, con le scommesse su autori e argomenti che oggi potrebbero essere oggetto d’esame. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Skuola.net, in pole position ci sono Gabriele D’Annunzio e l’Intelligenza Artificiale tra i favoriti degli studenti per la prima prova scritta della Maturità.

Oltre a D’Annunzio, tra gli autori papabili per le tracce della tipologia A ci sono anche Italo Svevo e Italo Calvino, quest’ultimo peraltro nel quarantennale dalla sua morte, per quanto riguarda la prosa. Per la poesia, invece, è sfida a tre tra Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti e Giovanni Pascoli.

Per quanto riguarda le tracce del testo argomentativo e il tema d’attualità, per gli studenti è quasi scontato che ne esca una sull’Intelligenza Artificiale, che viene parzialmente però avvicinata dalla violenza di genere, sulla scorta anche degli ultimi drammatici fatti che hanno visto giovani donne vittime di femminicidio.

A prescindere dalle tracce che, alla fine, verranno proposte, l’importante sarà affrontare la prova nel modo giusto. Domani sarà invece la volta della seconda prova scritta. Per il distretto scolastico di Ascoli e Fermo i presidenti di commissione sono in totale 91.

Per quanto riguarda i maturandi invece, sia per Ascoli che per Fermo i numeri raccontano di 588 studenti degli istituti professionali, 1068 dei tecnici e 1444 dei licei. Le materie d’esame: latino al classico; matematica al liceo scientifico; lingua e cultura straniera 1 al liceo linguistico; lingua inglese per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo turismo; geopedologia, economia ed estimo per l’indirizzo costruzioni, ambiente e territorio.

Matteo Porfiri