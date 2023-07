’Notti magiche’ fa registrare il tutto esaurito

Grande pubblico in via Carducci a Grottammare, per il primo appuntamento di "Notti Magiche", una delle due rassegne collaterali al Festival Nazionale della comicità, "Caberet Amoremio". Una moltitudine di persone di tutte le età, grandi e piccini che hanno sfidato la calura serale per assistere allo spettacolo di Frate Mago, che ha stupito il pubblico con i suoi giochi con le carte, con gli anelli magici e i palloncini per i più piccoli. Poi è stata la volta di Mago Salem che ha letteralmente incollato su di lui lo sguardo dei più piccini per quasi un’ora, con i suoi trucchi e palline magiche, i suoi "mini aiutanti" e tanto divertimento per tutti. In piazza, presente anche l’Associazione Onlus "Amelia" con due banchi promozionali, i suoi associati e i propri ragazzi, grazie alla stretta collaborazione con l’Associazione Lido degli Aranci. Il prossimo appuntamento per "Notti Magiche" questa volta previsto in piazza Fazzini, è per il 12 agosto con l’accoppiata romana di Mago Mancini ed Enrico Paris. La Rassegna di "Notti Magiche", fra piazza Carducci e piazza Fazzini, fu una felice intuizione dell’allora Assessore alla Cultura Enrico Piergallini, poi Sindaco, di dedicare delle serate estive alla Magia. Un’idea che si è rivelata assolutamente vincente e adatta sia a un pubblico adulto sia a quello dei più piccoli: infatti, quella di sabato scorso, ha avuto in una prima parte lo spettacolo di Frate Mago, adatto soprattutto agli adulti e una seconda parte, dedicata ai bambini con le magie di Mago Salem. Sempre a cura della Lido degli Aranci, come "coda" al Festival della comicità, c’è Cabaretour che prevede due appuntamenti in piazza Carducci, il primo con Gianluca Giugliarelli e Paolo Casagrande l’Inventore, il 5 agosto e con Vincenzo Emmanuello e Rocco il Gigolo’ il 26 Agosto. In piazza Fazzini, invece, unico appuntamento il 19 agosto con Alberto Alivernini e il vincitore di Cabaret Amore mio! 2022 Mauro Lazzarin. Marcello Iezzi