Nouhan Tourè si unisce alla Samb: primo acquisto ufficiale per la stagione di Serie C

Primo acquisto ufficiale della Samb. Arriva in rossoblù Nouhan Tourè. Accordo raggiunto e dal 1 luglio vestirà la maglia rossoblù. Notizia che era nell’aria dopo che l’attaccante guineano aveva detto no al rinnovo del contratto con il Teramo. Classe 2000 è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Carpi per poi militare nel Milano City, Pontevomano, Tolentino. Da due anni a Teramo, nella stagione appena conclusa ha totalizzato 38 presenze mettendo a segno 11 reti di cui una proprio contro la Samb nel match del Bonolis. Ed ora ecco la sua prima esperienza nel calcio professionistico con il club del Riviera delle Palme. Un’occasione che Tourè non si è voluto fare sfuggire. Un elemento su cui Ottavio Palladini fa affidamento per il prossimo campionato di Serie C.

Intanto Luca Guadalupi ha firmato per il Barletta. La notizia arriva direttamente dalla Puglia. E’ stata infatti Telesveva a scriverla sulla propria pagina Facebook. "Il Barletta ha chiuso per Luca Guadalupi, protagonista della promozione della Sambenedettese nell’ultima stagione". Era tutto nell’aria dopo la chiusura della trattativa con il diesse De Angelis. Guadalupi, dopo avere rifiutato il biennale offertogli dal presidente Massi, torna così nella sua amata Puglia. 33 presenze, 9 gol e 6 assist, ma soprattutto la doppietta di Teramo che sancì la matematica promozione in Serie C del club del Riviera delle Palme.

Mattia Gennari, invece, è prossimo ad accasarsi alla Pistoiese. Gente che va, gente che resta. Chi è ormai vicinissimo al rinnovo con la Samb è Leonardo Pezzola. Già la scorsa estate rifiutò alcuni club di C per restare in rossoblù e per vincere il campionato. Ed anche se l’incontro decisivo con il procuratore è slittato all’inizio della prossima settimana, l’accordo tra le parti è stato raggiunto. Trattativa chiusa anche per Simone Paolini, Nazzareno Battista, Alessio Zini e Federico Chiatante.

Infine l’ex Mario Titone non è più il responsabile della scuola calcio della Samb. E’ stato sollevato dall’incarico su decisione di Cristian Pazzi nuovo responsabile del settore giovanile rossoblù. Titone ha lasciato un ottimo ricordo di sé tanto che nella notte di ieri è comparso anche uno striscione polemico contro le decisioni della società. Il suo posto potrebbe essere preso da un altro ex Samb. E cioè Gabriele Puglia che ha vestito la maglia rossoblù nelle stagioni 2011-2012 e 2012-2013, (quella della promozione in C2 poi vanificata dalla mancata presentazione della fideiussione a garanzia) totalizzando 51 presenze e tre reti, nel passato campionato responsabile del settore giovanile del Mosciano. A breve verrà presa una decisione. La Samb parteciperà a tutti i campionati giovanili nazionali fino alla Primavera 4.

Benedetto Marinangeli