Nove ragazzi sorpresi con la droga

Durante i controlli effettuati ad Ascoli lo scorso fine settimana i carabinieri hanno sorpreso nove giovani, di età compresa tra i 15 ed i 24 anni, che detenevano o stavano consumando modesti quantitativi di droga. Per questo motivo i ragazzi sono stati pertanto segnalati alla competente Prefettura. Sempre in merito ai controlli antidroga da registrare la denuncia in stato di libertà di altri tre giovani, dei quali uno anche minorenne, sorpresi a cedere modiche quantità di sostanze stupefacenti, sottoposte a sequestro. Nell’ambito degli stessi controlli una coppia è stata denunciata per il furto di alcune bottiglie di liquori da un supermercato ascolano. Il comando provinciale fa sapere che continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.