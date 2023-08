Nozze senza bomboniere, ma con un defibrillatore: il dono degli sposi

Castel di Lama (Ascoli Piceno), 2 agosto 2023 – Un defibrillatore al posto delle bomboniere. L’idea è di due sposi, che hanno deciso di rendere solidali le loro nozze: Elettra e Fabrizio durante i festeggiamenti al posto di consegnare i tradizionali regali hanno spiegato agli invitati di aver speso quei soldi per comprare e donare un defibrillatore per il campo sportivo parrocchiale di Castel di Lama, che ogni giorno accoglie decine di giovani e che è anche sede della squadra di calcio ‘Santa Maria Truentina’.

La coppia, convolata a nozze il 28 luglio scorso, ha consegnato il defibrillatore qualche giorno prima della cerimonia insieme al presidente della Croce Verde di Ascoli, Maurizio Ramazzotti. "Tra le mille cose da cui si è presi nei preparativi di un matrimonio – hanno raccontato gli sposi – si rischia di perdere di vista gli altri e ci si concentra spesso sulla festa e su se stessi. Abbiamo sentito l’esigenza di condividere la nostra gioia con tutta la comunità e sarebbe bello se queste attenzioni diventassero una splendida abitudine".

Il defibrillatore andrà a potenziare gli strumenti già in possesso della parrocchia, e, funzione essenziale, è adatto anche per interventi su bambini e ragazzi: per questo particolarmente utile nell’ambiente sportivo. E’ stato un bellissimo gesto con cui gli sposi hanno voluto rendere un po’ partecipi la comunità nel loro giorno più bello. Il parroco, don Paolo Sabatini, ha aggiunto: "Sono contento di riscontrare questa sensibilità nei confronti del prossimo. Celebrando tanti matrimoni noto che ultimamente questa vicinanza inizia a emergere sempre più. Gli sposi moltiplicano la gioia di unirsi in matrimonio trasformando l’evento in un’occasione per fare del bene. A nome di tutta la comunità ringrazio Elettra e Fabrizio per il dono prezioso".

m.g.l.