Nubifragio ad Ascoli, salvati mamma e bimbo: erano rimasti bloccati nell’auto allagata

Ascoli, 28 settembre 225 – Tragedia sfiorata dopo il violento nubifragio che si è abbattuto su Ascoli e provincia nella serata di ieri. Una mamma con il suo bambino a bordo dell’auto erano rimasi bloccati in mezzo all’acqua: sono stati salvati dai vigili del fuoco.

Maltempo: fulmine su rotoballe scatena un rogo ad Ascoli Piceno

ll maltempo ha provocato, in generale, diverse situazioni di pericolo. Strade bloccate da alberi abbattuti, auto danneggiate, allagamenti e persino un incendio di circa 250 rotoballe colpite da un fulmine hanno richiesto interventi continui da parte dei soccorritori.

Le raffiche di vento e la pioggia hanno causato la caduta di diversi alberi: in via Cola d'Amatrice e in via Torricella i tronchi precipitati hanno colpito alcune auto in sosta, mentre a Campolungo, in via della Palude, un'auto con a bordo una mamma e il suo bambino è rimasta bloccata in quasi un metro d'acqua.

Situazione critica anche a Piane di Morro, frazione di Folignano, dove il fulmine caduto sulle rotoballe ha innescato un vasto rogo che si è propagato per ore. In piazza del Popolo, infine, ombrelloni e arredi di alcune attività commerciali, divelti dal maltempo, hanno costituito pericolo per i passanti.

A fronte delle numerose emergenze, i vigili del fuoco della centrale di Ascoli, con il supporto del presidio di Arquata del Tronto, sono intervenuti in tutta la zona. I pompieri hanno liberato le strade dagli alberi abbattuti, tratto in salvo madre e figlio bloccati nell'auto allagata, e sono tuttora impegnati nello spegnimento dell'incendio a Folignano.

In centro città hanno provveduto a rimuovere arredi, ombrelloni, segnali stradali, cartelloni pubblicitari, tende parasole e pannelli per affissioni elettorali divelti, che costituivano un serio rischio per la circolazione veicolare e pedonale.