Nubifragio, caos in centro. Allagate le piazze e disagi

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri su Ascoli e Vallata, colpendo in particolare Folignano e Maltignano. Intorno alle 21 erano già oltre 80 le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco che si sono dovuti sobbarcare un grande lavoro per intervenire e liberare scantinati, locali a piano terra, invasi dall’acqua. Allagate anche molte strade col vento che ha fatto cadere arbusti. Non risultano comunque interruzioni viarie prolungate, se non nel momento di massima potenza della pioggia che ha creato seri problemi per circa mezzora. Il diluvio è stato preceduto da una tempesta di fulmini e tuoni che hanno messo a dura prova gli impianti elettrici, con sbalzi di energia e salvavita che in viarie zone sono scattati per evitare danni seri.

Surreale la situazione nel centro storico di Ascoli con piazza del Popolo e piazza Arringo insolitamente allagate, con l’acqua che scorreva a fiumi. Ma tutto il centro storico ascolano è stato flagellato, così come tutti i quartieri e la zona di Monticelli. Corso Mazzini sembrava un fiume in piena. Spettacolare il ponte Romano invaso dall’acqua che veniva scaricata sul Tronto in diverse aperture, creando un effetto scenografico. A piazza Arringo era in corso un raduno di auto d’epoca. La pioggia sferzante e il vento hanno arrecato seri problemi ribaltando suppellettili, fioriere, sedie e tavoli dei locali che hanno avuto la serata particolarmente difficile. A Porta Maggiore un albero è crollato sopra a un’auto in sosta, fortunatamente senza causare feriti. E’ stato dunque un inferno d’acqua durato circa mezzora che ha causato danni e un gran lavoro per i vigili del fuoco che hanno dovuto eseguire un elevato numero di interventi fino a tarda sera e anche in nottata.

p. erc.