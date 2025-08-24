Nubifragio, grossa palma si abbatte su un’auto

Nel momento in cui la pioggia stava interessando la fascia costiera, nel giardino di un’abitazione privata di via Rossetti, traversa di via Esino, a Porto d’Ascoli, una vecchia palma ha ceduto di schianto ed ha interessato tutta la sede stradale, marciapiede compreso, arrivando fino al muro dell’abitazione di fronte, colpendo di striscio anche una Fiat Panda parcheggiata. Il tronco della palma ha anche abbattuto un tratto di recinzione della palazzina ma, per fortuna non ci sono state persone ferite. In quel momento lungo la strada e su entrambi i marciapiedi non c’erano passanti. La palma era ben tenuta, con la chioma alleggerita, ma la parte bassa del fusto, piuttosto ridotta rispetto al resto, non è riuscita a reggere il peso ed ha ceduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che per liberare la strada hanno dovuto segare il tronco in diverse parti e non è stato un lavoro semplice. E’ stato necessario l’impiego di motoseghe con lame molto lunghe. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale che si è occupata della viabilità. Per consentire l’intervento in sicurezza la strada è stata chiusa da entrambi i lati per tutta la durata dei lavori che sono terminati nella prima serata.